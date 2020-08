Massara: "Aurier non è un obiettivo. Rebic? Speriamo di prenderlo a titolo definitivo"

Sono tanti i temi di mercato che sono stati affrontati nel corso della prima conferenza stampa stagione della dirigenza del Milan. Ricky Massara ha parlato delle situazioni relative a Serge Aurier, obiettivo dei rossoneri, e Ante Rebic: "Sono molti i nomi che ci vengono accostati. Aurier è un ottimo giocatore, ma non ci sono al momento le condizioni per pensare a lui. Non è un obiettivo. Per quanto riguarda Rebic, stiamo valutando la possibilità di prenderlo subito a titolo definitivo. Speriamo ci siano le condizioni per farlo. Siamo molto felici del suo rendimento. nel girone di ritorno è stato straordinario".

