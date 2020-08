live Milan, Gazidis: "Il mercato si concentrerà negli ultimi giorni, ne potremo approfittare"

12.50 - Nuova stagione ai blocchi di partenza per il Milan e tra poco dal centro sportivo di Milanello, l'amministratore delegato del club Ivan Gazidis terrà una conferenza stampa in compagnia di Maldini e Massara. Segui la diretta testuale del dirigente milanista dove approfondirà temi di mercato e illustrerà gli obiettivi stagionali della squadra di Pioli.

13.01 - Prende la parola Gazidis: "Siamo molto felici di essere qua per parlare della nuova stagione. Il Covid-19 è stata una sfida importantissima per noi e per la nostra comunità, il calcio ha un ruolo importante nel ritorno alla normalità ma dobbiamo farlo con responsabilità, tutti insieme, con sicurezza per tutti i nostri tifosi. Speriamo di tornare allo stadio coi nostri tifosi, è una parte assolutamente fondamentale per il calcio, il prima possibile ma solo quando sarà sicuro al 100%. Ci mancano i nostri tifosi, vogliamo farli tornare ma solo quanto sarà perfettamente sicuro dal punto di vista sanitario".

Su quale strategia è improntato il mercato del Milan e che aspettative possono avere i tifosi?

"Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo, specie nell'ultima strana stagione. La continuità è un passaggio importante, per questo abbiamo provato a garantire questo aspetto. Abbiamo provato a creare un equilibrio tra gioventù ed esperienza, vogliamo continuare ad aggiungere pezzi importanti per la squadra, ma il club ha una sfida importante davanti: sviluppare la squadra e allo stesso tempo portare il club in equilibrio finanziario, ma anche far progredire la società, per questo lo stadio sarà fondamentale. Abbiamo pazienza e stiamo facendo un duro lavoro insieme, quindi credo che possiamo guardare al futuro con ottimismo".

Ibrahimovic rimarrà al Milan?

"Speriamo di poter concludere a breve i negoziati con lui, ha una posizione speciale nella squadra e sono ottimista. Ibra ha giocato un ruolo importante nella nostra crescita e vorremmo che possa continuare ad averlo, stiamo facendo tutto il possibile per tenerlo con noi".

Quali sono gli obiettivi commerciali e sportivi della società?

"Il calcio è al centro della nostra visione per il club, ma stiamo cercando di modernizzarlo su ogni fronte. Abbiamo registrato progressi importanti nel progetto stadio e nell'area commerciale. Abbiamo strutture tali da far migliorare i nostri giovani talenti, come Milanello. Dopo il lockdown siamo stati il secondo miglior club dopo il Real in Europa dal punto di vista del rendimento, non vuol dire che il nostro lavoro è finito ma che stiamo iniziando a vedere i miglioramenti che ci aspettavamo. Speriamo di poter vedere i nostri calciatori crescere ancora e che i tifosi supportino il gruppo, perché lo merita. Sul mercato abbiamo preso giocatori che magari non erano nomi esplosivi, ma penso che se siamo attenti e bravi nel nostro lavoro possiamo far crescere la squadra e metterla sulla strada che vogliamo. Il miglioramento deve andare in questa direzione, questo è quello che vogliamo".

Che tipo di investimento e idee avete condiviso con la proprietà?

"Siamo fortunati ad avere una proprietà solida che ha fatto investimenti significativi, credo che debbano essere fatti soprattutto investimenti giusti per la crescita del club. Come diceva Paolo abbiamo il FFP da considerare, veniamo da un anno di perdite per oltre 150 milioni ed è una cosa con cui fare i conti. Circa le trattative credo che i movimenti principali li vedremo alla fine del mercato e grazie alla nostra forte proprietà ne potremo beneficiare".

Messaggio finale ai tifosi rossoneri che stanno seguendo la conferenza stampa:

"Voglio dire due cose ai tifosi: primo, Paolo, Ricky, io e Stefano vorremmo che voi foste con noi oggi. Faremo tutto quello che potremo per comunicare in modo trasparente quello che stiamo facendo per il club. Secondo, la mia richiesta per i tifosi: stiamo facendo un lavoro difficile, che richiede decisioni difficili e stiamo dedicando tutti noi stessi a questo, a riportare il Milan dove merita di stare. Stiamo creando qualcosa di speciale e il gruppo che abbiamo creato merita il vostro supporto, stiamo mettendo sempre il club sopra a tutto e vi chiediamo di chiedere al lavoro di Stefano Pioli e dei nostri ragazzi, ci chiedo pazienza. Sono convinto che la crescita stia avvenendo nella giusta direzione e so che il nome Milan suscita rispetto in ogni parte del mondo. Non vediamo l'ora di vedervi a San Siro per tifarci con tutta la vostra voce".

13.38 - Si chiude qui la conferenza stampa di Ivan Gazidis.