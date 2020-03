Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 marzo

INTER, SANCHEZ PUÒ TORNARE IN SPAGNA: CI PENSA L’ATLETICO MADRID. FIORENTINA, PIACE LARSEN. ROMA, SI COMPLICANO LE PERMANENZE DI SMALLING E MKHYTARYAN. E IL MILAN TORNA SU DE PAUL - Alexis Sanchez potrebbe tornare in Spagna una volta esaurita la sua parentesi all'Inter. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il cileno è destinato a tornare al Manchester United a fine stagione, ma molto probabilmente senza disfare le valigie: sulle sue tracce ci sarebbe infatti l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, ostacolato però dall'alto ingaggio del tocopillano. Il Cholo conosce bene Sanchez per averlo avuto alle sue dipendenze al River Plate nel 2008.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la Roma sarà complesso confermare due delle stelle della squadra, Chris Smalling e Henrikh Mkhytaryan. Sul primo il Manchester United è abbastanza rigido, pretende 20 milioni per il riscatto, cifra alle quali la Roma non può e non vuole arrivare nemmeno in caso di accesso alla Champions League. Tra l’altro in Inghilterra hanno notato il rilancio del difensore che potrebbe dunque tornare allo United. Per quanto riguarda Mkhitaryan, che ha un solo anno di contratto residuo con l’Arsenal, il problema riguarda l’ingaggio del calciatore: 7 milioni netti. Per trasferirsi in Italia ha rinunciato a quasi 2 milioni, ma per restare chiede un contratto di almeno tre anni e cifre più vicine ai suoi parametri. Nessun dubbio, invece, relativo a Nikola Kalinic che tornerà all’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria sta seguendo con molta attenzione Stefano Sabelli, terzino del Brescia che fino ad oggi non ha saltato neanche un minuto in campionato. Come scrive la rosea, il giocatore piace anche all'Udinese.

La Fiorentina starebbe guardando a diversi profili per rinforzare le corsie. Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset infatti nel mirino della squadra viola sarebbe finito l'esterno dell'Udinese Jens Strygen Larsen, che può giocare su entrambe le fasce ed è già stato accostato alla Fiorentina l'estate scorsa.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, a fine stagione Rodrigo De Paul lascerà l'Udinese. L'argentino, che ha una promessa del club, sta trascinando la squadra: fino ad oggi cinque gol e due assist. Sul dieci bianconero è tornato ad interessarsi il Milan.

Non solo il rinnovo di Luis Alberto, in casa Lazio si trattano anche altri due rinnovi. Si tratta dei prolungamenti di contratto di Marco Parolo e Senad Lulic. Come scrive la Gazzetta dello Sport, entrambi hanno accordi che scadono al termine di questa stagione e sia all’uno sia all’altro la Lazio ha proposto un prolungamento di un anno, a cifre simili a quelle attualmente guadagnate (1,4 milioni per ciascuno dei due). Un’offerta accolta favorevolmente sia dal centrocampista italiano sia dall’esterno bosniaco.

La prossima estate il Napoli andrà sul mercato alla ricerca di un centravanti. Con la possibile partenza di Milik, sostituito numericamente da Petagna, il club azzurro ha deciso di acquistare un altro bomber e sta sondando le varie alternative. Tra i colpi studiati c'è anche quello di Luka Jovic, 22 anni e pochissimo spazio al Real Madrid. Secondo La Rosea, ci sarebbe una soluzione per portarlo in Italia: Jovic ha una valutazione attuale che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Cifra che il Napoli ritiene di poter trattare, magari dilazionando il pagamento in un paio di anni. Jovic a 22 anni non può permettersi di restare a lungo confinato in panchina. Ed è su questo che punterà Giuntoli in sede di trattativa col club di Florentino Perez, col quale De Laurentiis intrattiene un buon rapporto.

Il quotidiano fa il punto anche sull’Inter: i nerazzurri non sarebbero più sicuri di riscattare Sensi.

TOTTENHAM, PIACCIONO EZE E KONDOGBIA. E IL BARÇA PERDE CUCURELLA - Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports UK il Tottenham sarebbe alla ricerca di diversi rinforzi per la prossima stagione e per il centrocampo starebbe pensando a Geoffrey Kondogbia. Il giocatore ex Inter sta disputando un'ottima stagione al Valencia e potrebbe presto finire alla corte di José Mourinho che per l’attacco invece pensa a Eberechi Eze, legato fino al 2021 al Queens Park Rangers.

Il Barcellona perderà Marc Cucurella. Il giocatore è in prestito al Getafe che secondo le ultime indiscrezioni di Marca riscatterà il giocatore per circa sei milioni di euro. La sua nuova clausola di rescissione salirà a circa 25 milioni di euro e il Barcellona otterrà il 40% sulla prossima vendita. Cucurella è finito nel mirino del Napoli.