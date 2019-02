Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 febbraio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, SKRINIAR RINNOVA FINO AL 2023. MAROTTA DETTA LE CONDIZIONI A ICARDI E INTANTO SPUNTA DZEKO PER L’ESTATE. TORINO, IDEA BURKI. ROMA, I NOMI SE VA VIA MONCHI - Un rinnovo in casa Inter. Non Mauro Icardi, almeno non ancora. Si tratta invece di Milan Skriniar, fino al 2023. Fumata bianca ad un passo. Mentre per Icardi bisognerà attendere ancora un po’. E Marotta detta le condizioni. "Settimana del rinnovo? Non lo so, è un impegno preso con la signora Wanda Nara”, ha detto il dirigente nerazzurro. “Noi inoltreremo la nostra proposta, poi capiremo quale sarà la risposta. Non c'è una vera e propria scadenza, è una situazione nettamente diversa rispetto a quella di cui si è parlato". E a Wanda Nara arrivano attacchi anche dalla famiglia di Icardi. “Per lei, Mauro è un bancomat”, le parole della sorella dell’attaccante. Intanto per il futuro l’Inter tiene d’occhio Edin Dzeko della Roma.

Si muove il Torino, che studia varie soluzioni per la difesa del futuro. E nel mirino c’è Burki dello Zulte Waregem. Un’idea che può diventare qualcosa di più nei prossimi mesi.

A lavoro per il futuro anche la Roma, che non sa ancora se il ds Monchi rimarrà in giallorosso. E nell’eventualità di un addio si valutano i profili di Daniele Faggiano del Parma, Massimo Mirabelli ex Milan e la soluzione interna Balzaretti-Massara. Roma che studia Cragno del Cagliari, ci pensa anche l’Inter. Ma il portiere, grande protagonista in questa stagione con la maglia rossoblu, ha ambizioni da titolare e non vorrebbe fare il comprimario.

CHELSEA: KEPA-SARRI, TUTTO CHIARITO. LEICESTER, ESONERATO PAUEL: PANCHINA A STOWELL E SADLER. SHAKHTAR, PRESO TETE DAL GREMIO. FULHAM, TANTI ADDII IN CASO DI RETROCESSIONE - Kepa-Sarri, tutto rientrato. Caso chiarito. Guardando le immagini della partita di ieri contro il Manchester City sembra che il portiere non volesse accettare la sostituzione del suo allenatore. Invece no. Tutto, come specificato anche da Kepa sul sul profilo Facebook, nasce da un’incomprensione. Il tecnico pensava che il portiere avesse qualche problema, da lì l’idea di sostituirlo. Caso chiuso, nessun problema tra Kepa e Sarri. Intanto il Leicester ha esonerato l’allenatore, Pauel. La panchina è stata affidata al duo Stowell-Sadler. Mentre lo Shakthar fa spesa in Brasile. Preso il giovane Tite dal Gremio. Operazione da quattordici milioni. Aria di addio per tanti al Fulham: in caso di retrocessione sarà rivoluzione...