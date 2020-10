Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, IDEA ALABA PER GENNAIO. INTER, TORNA DI MODA ARMANDO IZZO. ROMA, CASTING PER IL RUOLO DI DS: PARATICI IL NOME CALDO. FIORENTINA, BIRAGHI RINNOVA FINO A 2022

JUVENTUS

David Alaba, ventotto anni, difensore di casa Bayern Monaco, è da dodici ai bavaresi. "Da molto, molto tempo e non gli daremo un ultimatum per il rinnovo". A dirlo, in sede di presentazione di Bouna Sarr e di Eric Maxim Choupo-Moting, è il ds dei bavaresi, Hasan Salihamidzic. "Stiamo cercando di convincerlo, saremmo felici se dovesse decidere di restare e speriamo prima o poi di firmare". I contatti con l'agente, Pini Zahavi, proseguono serrati. La richiesta, spiega la Bild, è di quelle importanti, ma la trattativa non si arresta. Intanto su Alaba ci sono i fari sia del Real Madrid che della Juventus.

INTER

Ne avevano già parlato ad inizio mercato estivo, Torino e Inter. Avevano ipotizzato un possibile scambio alla pari tra Izzo e Vecino. Il granata piace a Conte per la sua difesa a tre che in una stagione lunga e difficile come questa (visto che i nerazzurri puntano forte anche alla Champions League) ha bisogno di validi ricambi mentre il nerazzurro risolverebbe molti dei problemi granata in mezzo al campo. Poi, però, per tutta una serie di circostanze la trattativa si è fermata. Adesso l'asse di mercato torna di moda in vista di gennaio. Il tutto con una certezza: sia Izzo sia Vecino non rientrano nei piani dei loro allenatore e sono considerati degli esuberi “importanti” sotto ogni punto di vista. Dall’ingaggio (con bonus quasi 2 milioni il granata, 2,5 milioni il nerazzurro) alla difficoltà nel gestirli tra le riserve. In più l’uruguaiano è reduce da un intervento al menisco e sarà disponibile solo per novembre inoltrato.

Inter al lavoro per prolungare il contratto di Danilo D'Ambrosio. Il club nerazzurro ha avviato i contatti con l'entourage del difensore campano per sottoscrivere un nuovo accordo fino a giugno 2023, due anni in più rispetto all'attuale scadenza prevista per il prossimo 30 giugno.

In estate, il Monaco s'era fatto avanti per D'Ambrosio, ma il giocatore classe '88 non ha mai valutato la possibilità di andare via.

MILAN

Inter e Milan nell’ultima sessione si sono sfiorati su alcuni obiettivi, vedi per esempio Tonali finito poi alla corte di Pioli. Il club rossonero ha ragionato anche su altri centrocampisti, fra questi Boubakary Soumaré, 21enne mediano del Lilla e della nazionale francese Under 21. Il club francese non ha mai aperto a un prestito, anzi, ha pure rimbalzato per esempio il Newcastle che aveva messo sul piatto addirittura 35 milioni. A fine mercato hanno fatto un pensiero sul giocatore anche Inter e Napoli, che poi ha virato su Bakayoko. Secondo i rumors di radio-mercato, Milan e Inter non abbandonano la pista Soumaré. Il ragazzo, che non ha giocato l’ultima gara di campionato il 4 ottobre perché distratto dalle tante voci, ora è rimasto al Lilla, ma ha il contratto in scadenza nel 2022 e dunque, senza rinnovo, nel 2021 potrebbe essere ceduto. Inter e Milan lo stanno monitorando con attenzione e anche oggi gli scout dei due club seguiranno la sfida della Francia Under 21 con la Slovacchia a Strasburgo.

ROMA

Casting per il direttore sportivo in casa Roma. Quella di giovedì sarà una giornata chiave perché andrà in scena l'Assemblea degli Azionisti della Juventus. In quella occasione si capirà se Andrea Agnelli confermerà o meno la fiducia in Fabio Paratici: se l'attuale uomo mercato bianconero verrà sfiduciato, allora la Roma si farà trovare pronta e proverà a portarlo in tempi rapidi nella Capitale. Altrimenti, il nuovo proprietario Dan Friedkin dovrà inevitabilmente valutare delle alternative: i nomi più gettonati al momento sono quelli di Campos, Rangnick ed Emenalo.

Senza l'infortunio al ginocchio, per Nicolò Zaniolo si sarebbero potute aprire le porte del calciomercato. Il suo agente Claudio Vigorelli, in un'intervista Tuttosport, ha parlato così della situazione del talento della Roma: "Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l'infortunio, il Covid e l'avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari. Adesso Nicolò sta meglio: speriamo rientri per l'Europeo, ma stavolta non ci deve essere alcuna fretta. Il futuro? Friedkin fin da subito ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi. A Roma è esploso e penso sia l'ambiente giusto anche per provare a consacrarsi una volta superato l'infortunio. Poi quel che sarà il futuro si vedrà...".

ATALANTA

Papu Gomez e il futuro, ancora all’Atalanta. Possibile summit per il rinnovo del contratto la prossima settimana. Dopo il no alla ricca offerta dall’Arabia, Gomez è in attesa di una chiamata dalla Dea che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Più verosimilmente la prossima settimana. Si va verso il rinnovo fino al 2024, un anno in più rispetto alla scadenza attuale. Il Papu e l’Atalanta studiano le mosse per continuare insieme.

FIORENTINA

Archiviata la finestra estiva di mercato, l’attenzione in casa Fiorentina si sposta sui prolungamenti di contratto. E’ praticamente stata trovata l’intesa per allungare l’accordo di Cristiano Biraghi, l’esterno tornato dal prestito all’Inter che si è ripreso subito il posto da titolare, sulla fascia mancina. L’attuale accordo scade nel 2022, ma si arriverà al 2024, con un importante adeguamento economico: la stretta di mano con l’entourage del calciatore è stata sancita in questi termini.

EVERTON, COLPO IN EXTREMIS PER ANCELOTTI: VICINO KING DEL BOURNEMOUTH. ARSENAL, L'AL-NASSR METTE NEL MIRINO OZIL. PSG, IL DOPO TUCHEL NON È ALLEGRI MA THIAGO MOTTA. BARCELLONA, TER STEGEN PUNTA AL RINNOVO

INGHILTERRA

L'Everton potrebbe non chiudere qui la campagna acquisti. Secondo quanto riportato dal Sun i Toffees faranno un tentativo con il Bournemouth per Joshua King. L'attaccante norvegese, di proprietà del Bournemouth, è stato accostato nelle scorse settimane al Torino. I Cherries hanno recentemente rifiutato un'offerta da 13 milioni di sterline. Ricordiamo che i club di Premier League hanno tempo fino al 16 ottobre per acquistare giocatori di Championship, League One e League Two.

Il Salford City, squadra di League Two inglese (equivalente della nostra Serie D), ha annunciato che la leggenda del Manchester United, Paul Scholes, sarà l'allenatore ad interim della squadra finché non verrà trovata una soluzione definitiva. Si tratta della seconda esperienza in panchina per Scholes, dopo lo sfortunato periodo di soli 31 giorni alla guida dell'Oldham Athletic, la stagione passata. La squadra si trova attualmente in quarta posizione, con 9 punti in 5 partite giocate.

Il futuro di Mesut Ozil potrebbe essere in Arabia Saudita. Sky Sports riporta l'interesse dell'Al-Nassr nei suoi confronti. Il trequartista tedesco, 31 anni e in scadenza di contratto, non è stato inserito dal tecnico Mikel Arteta nella lista UEFA per giocare in Europa League.

FRANCIA

Non sarebbe Allegri il futuro allenatore del Paris Saint-Germain secondo quanto riportato da RMC Sport. Dalla Francia fanno sapere che il favorito per prendere il posto di Tuchel, sempre più vicino all’addio, sarebbe Thiago Motta. Ex tecnico del Genoa e già allenatore dell’U19 del PSG, sarebbe in pole position per sedersi sulla panchina del club francese. L'ex centrocampista, tra l'altro, ha indossato la casacca del PSG dal 2012 al 2018.

SPAGNA

Marc Ter Stegen farà un test atletico in settimana per sapere se il recupero dall'infortunio che lo tiene fuori da agosto è superato o meno. L'obiettivo è quello di essere in campo nel Clasico contro il Real Madrid anche se non ci sono certezze in merito. Il giocatore ha anche il rinnovo pendente con il club catalano, ma nessuno ha fretta e lui ha grande voglia di restare. La sensazione è che entrambe le parti aspettino la fine della pandemia per mettersi a un tavolo e prolungare l'attuale accordo che scade nel 2022.