Messaggio social di CR7 in vista del Barça: "Mi sento bene e in salute. Forza Juve"

"Mi sento bene e in salute". Con questo messaggio Cristiano Ronaldo ha voluto salutare i suoi 241 milioni di follower su Instagram. Il portoghese come noto non sarà in campo questa sera con la sua Juventus contro il Barcellona visto che l'ultimo tampone ha dato ancora esito positivo. CR7 ha voluto comunque incoraggiare i compagni di squadra in vista di questa sera, concludendo il post con un Forza Juve e l'hashtag #finoallafine.