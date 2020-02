Messi a 0. Perché i tifosi del Paris Saint-Germain possono sognare

Dalle 13.45 e ogni 15 minuti fino alle 16.00, gli approfondimenti su tutte le squadre che possono permettersi Leo Messi dopo gli ultimi screzi in casa Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi via da Barcellona, e per giunta a parametro zero. Sembra fantascienza, ma le ultime frizioni con il segretario tecnico Eric Abidal e la conferma di quest'ultimo dopo il colloquio col presidente Josep Maria Bartomeu hanno reso il futuro dell'asso argentino meno certo. Il contratto della Pulga è in scadenza nel 2021 ma una clausola del contratto permetterà a Messi di svicolarsi con un anno d'anticipo, quindi già questa estate. Chi potrebbe permettersi il 10 dell'Argentina che, al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione?

Perché può andare al Paris Saint-Germain - Ambizione del club, la possibilità di entrare nella storia, l'opportunità di vivere a Parigi. Che come città è la soluzione migliore possibile dopo una vita a Barcellona. Il PSG ha un unico reale obiettivo: la Champions League, ormai un'ossessione. Non è bastato Ibrahimovic, non sono bastati Neymar e Mbappé. Lionel Messi è la carta definitiva per arrivare sul tetto d'Europa. E l'acquisto di Neymar per 222 milioni, oltre a un ingaggio di 30 milioni, dimostra che se a Parigi vogliono, possono tutto. Proprio il brasiliano potrebbe giocare un ruolo fondamentale: i due giocatori sono amici oltre ad avere una notevole intesa in campo. L'argentino potrebbe non solo calmare i mal di pancia del brasiliano, ma anche di Mbappé. Un tridente di questo livello non avrebbe eguali al mondo. L'anima latina e argentina della squadra (su tutti Di Maria) sono un'altra esca

Perché è difficile l'accordo con il Paris Saint-Germain - Se da una parte le ambizioni del club e le possibilità finanziarie siano indiscutibili, una serie di fattori rendono difficile l'operazione: l'ingaggio di Messi, sommandosi a quello di Neymar, provocherebbe oltre a un ulteriore squilibrio all'interno dello spogliatoio delle possibili ripercussioni in tema di Fair Play Finanziario. La competitività della Ligue 1 è inferiore a quella degli altri Top 4 campionati europei, tanto che molti giocatori cercano di cambiare aria appena possono. Nello stesso Paris Saint-Germain l'ultimo caso è quello di Cavani, ma i malumori di Neymar sono ricorrenti. Così come quelli di Mbappé e in passato anche Verratti ha cercato, senza fortuna, di trasferirsi. A Parigi Messi potrebbe inoltre ritrovare Mauro Icardi, i cui rapporti sono tutt'altro che idilliaci.