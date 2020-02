© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona trema per lo scontro a distanza tra Messi e Abidal che potrebbe spingere l'argentino a dire addio al termine di questa stagione. La Pulce ha una clausola sul contratto che potrebbe permettergli di liberarsi gratis con un prevviso di 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto e questo sta attirando i migliori club al mondo. Sì perché comprare Messi significa acquistare una multinazionale e per farlo servono spalle coperte, rapporti ottimi con le banche, una strategia di marketing ben precisa e un grande mercato da poter sfruttare.

Chi se lo può permettere? - In Europa sono al massimo 5 i club che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero accollarsi un onere importante come il contratto del numero 10 blaugrana. In primis, il Manchester City di Guardiola, sempre che il tecnico catalano rimanga a fine stagione. Poi il Manchester United, a caccia del colpo che possa rilanciare il club dopo anni difficili. Il PSG di Al Khelaifi, pronto a ricoprire d'oro l'argentino come fatto in passato con Neymar. Ma anche Juventus e Inter, con i bianconeri che potrebbero ripercorrere la strada che ha portato all'acquisto di CR7 e i nerazzurri che potrebbero mettere sul piatto, grazie a Suning, i fondi necessari per portare il grande campione in Serie A. Per ora si parla solo di ipotesi, ma per la prima volta, anche a Barcellona temono per il futuro della propria stella.