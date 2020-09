Messi, il Barça e un addio che non c'è. I clamorosi numeri da cui riparte la storia con la Pulce

Arrivato a 13 anni da Rosario, Leo Messi è stato aiutato dal Barcellona nella sua crescita sia fisica che professionale. In 20 anni è diventato recordman assoluto dei blaugrana e uomo-simbolo della squadra catalana. Una storia d'amore bellissima, che ha rischiato di finire bruscamente prima del tempo. Ecco, dunque, i numeri spaventosi in blaugrana da cui ripartirà l'argentino. Salvo ulteriori colpi di scena, ovviamente...

Secondo solo a Xavi - Messi ha disputato 731 incontri ufficiali in 16 stagioni con la maglia del Barcellona a partire dalla stagione 2004/2005, è secondo solo a Xavi che ne ha giocate 767. Ha totalizzato 59.315 minuti in campo e ha ricevuto 76 cartellini gialli. Non è stato mai espulso.

Poco sostituito - Messi stato schierato nell'undici iniziale in 649 occasioni. E' subentrato 82 volte ed è stato sostituito 70 volte.

La gare disputate - Messi ha disputato 485 partite nella Liga, 75 in Coppa del Re, 143 in Champions League, 19 in Supercoppa di Spagna, 4 in Supercoppa Uefa e 5 nel Mondiale per club

L'avversario che ha incontrato più volte - L'avversario per eccellenza di Leo Messi è stato il Real Madrid contro cui ha giocato ben 43 partite. Di seguito le altre: Atletico Madrid (41), Siviglia (39), Athletic Bilbao (37) e Espanyol (35).

La prima e l'ultima di Messi - Messi ha debuttato ufficialmente con 7 minuti il 16 ottobre del 2004 in un 'clasico' contro l'Espanyol disputato al Montjuic. L'ultimo match risale a qualche giorno fa nel durissimo 8-2 subito da Barcellona per mano del Bayern Monaco.

Il bilancio totale - Messi ha vinto con la sua squadra 513 volte, sono stati 153 i pareggi e 83 le sconfitte con 1815 gol fatti e 622 subiti.

2011/2012, la stagione in cui ha giocato di più - Nella stagione indicata ha disputato 60 partite mentre in quella 2014/2015 ha giocato 57 match.

I gol di Messi al Barcellona - Leo Messi è il bomber più prolifico del calcio spagnolo: ha segnato 634 gol e realizzato 310 assist

Il gol di Messi divisi per competizione - L'argentino ha segnato 444 gol nella Liga, 142 in Champions, 75 in Coppa del Re, 19 in Supercoppa spagnola, 4 in Supercoppa Uefa, 5 nel mondiale per club.

Come ha segnato Messi? - Il campione argentino ha messo a segno 522 gol con il sinistro (suo piede naturale), 87 di destro, ben 22 di testa nonostante una statura non di certo possente, uno di petto, uno con la mano, uno con l'anca, 516 su azione, 63 su rigore e 45 su calcio di punizione.

A chi ha segnato di più? - L'avversario che ha subito più gol da Messi in spagna è stato il Siviglia (37). Di seguito, Atletico Madrid (32), Valencia (28), Real Madrid (26) e Espanyol (25).

Il più decorato - I carriera si è aggiudicato 10 campionati spagnoli, 6 Coppe del Re, 8 Supercoppe spagnole, 4 Champions League, 3 Supercoppe UEFA, 3 Coppe del Mondo per Club. I trentaquattro titoli vinti lo rendono il calciatore più decorato nella storia del Barcellona.

Individuale - A livello individuale ha vinto il Pallone d'oro[14] nel 2009 (insieme al FIFA World Player of the Year) e nel 2019, e ha vinto quattro volte il Pallone d'oro FIFA, record assoluto: nel 2010, 2011, 2012 e nel 2015. Nel 2011 e nel 2015 l'UEFA lo ha insignito del riconoscimento come Men's Player of the Year.