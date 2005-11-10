Mian, Saelemaekers: "La nuova posizione mi piace, siamo sulla strada giusta"

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-0 sul Venezia: "Mi piace entrare dentro al campo, mi sento a mio agio: sono contento di aver fatto questo assist e di aver preso i tre punti".

Come ti trovi in questa posizione da trequartista?

"Ne abbiamo parlato col mister a inizio stagione, per lui gioco meglio negli spazi stretti. Penso che giocherò lì, vedremo durante la stagione".

Come siete ripartiti dopo la delusione della scorsa stagione?

"Per noi è stato molto difficile, anche perché c'è stato il Mondiale di mezzo. Avevamo tante aspettative, non siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo ma il mister è stato molto bravo nel resettare. Penso che sul campo si veda, ogni giocatore ha la testa libera. Penso che siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così. Oggi era importante per i nostri tifosi, anche per ricordare Franco Baresi. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, che sarà molto difficile".

La pressione alta vi sta portando vantaggi?

"Dobbiamo pressare molto alto, è una caratteristica che ci ha dato il mister. Se pressiamo bene davanti, abbiamo fatto il 50% del lavoro. Ci lavoriamo tanto in settimana, fino a questo momento ci ha portato tanti gol. Dobbiamo continuare così, provando anche a migliorarci".