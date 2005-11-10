Live TMW Milan, Saelemaekers: "Ho parlato con Amorim del mio ruolo. Leao? Nessuna storia è eterna"

Alexis Saelemaekers è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A e terminata 2-0 in favore dei padroni di casa. Segui in diretta le dichiarazioni del calciatore rossonero con il live testuale su TMW.

Come ti stai trovando da trequartista?

"Penso che abbiate visto in quante posizioni posso giocare. Non preferisco alcun ruolo: ho parlato con il Mister a inizio stagione e mi vede come secondo attaccante. Ovunque giocherò darò sempre il 100%, è importante creare il gruppo".

In debito coi tifosi dopo il Cagliari?

"Loro sanno che abbiamo dato tutto, poi le cose sono andate male. Siamo stati bravi a rifare tutto da zero. In memoria di Franco Baresi abbiamo voluto fare tutto".

Vuoi fare un saluto a Leao?

"Cosa lascia? Rafa è un grandissimo giocatore, quando sta bene può cambiare partita da solo. Nessuna storia è eterna, c’è sempre un momento per staccarsi. La scelta è stata sua, gli auguriamo il meglio e ci dispiace. Pensiamo a noi".