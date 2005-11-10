Milan avanti, il riscatto di Douglas Luiz, paura per Alisson Santos: le top news delle 22

Dalla classifica di Serie A in aggiornamento al furto in casa subito da Alisson Santos, passando per il parziale di Udinese-Milan e le parole di mister Spalletti dopo il successo della sua Juventus a Lecce: di seguito le notizie più importanti della serata, con focus ovviamente sul calcio italiano.

Serie A, la Juventus aggancia il Frosinone: la classifica aggiornata

La Juventus torna al successo battendo il Lecce in trasferta e raggiunge il Frosinone a quota 14 punti, al settimo posto, con i ciociari sesti per differenza reti. I salentini restano invece fermi a quota 9. A decidere il match sono le reti di McKennie, su assist di Douglas Luiz, e dello stesso Douglas Luiz. La graduatoria del massimo campionato è ancora provvisoria, in attesa della sfida tra Udinese e Milan, ultimo appuntamento dell’ottava giornata.

Mister Spalletti dopo Lecce: "Il calcio non ti regala niente"

Dopo il successo sul Lecce, mister Luciano Spalletti ha analizzato così la prova della sua Juve: "Bisogna misurarsi a muso duro con la forza d’urto a mille, come abbiamo fatto stasera". Il tecnico ha però criticato la gestione della ripresa, chiedendo alla squadra più coraggio e lucidità per chiudere la partita. "Sappiamo di non essere dove vogliamo, il gruppo ha potenzialità superiori rispetto a quello che stiamo facendo, ma il calcio non ti regala niente: se vuoi qualcosa te la devi andare a prendere".

Milan avanti 1-0 contro l’Udinese all’intervallo: Pulisic sblocca la gara

Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro l’Udinese grazie alla rete di Christian Pulisic, arrivata dopo appena sei minuti su assist di Modric. La squadra di mister Amorim, schierata con il 4-4-1-1 e col giovanissimo Diawara terzino sinistro, ha mostrato una buona gestione della partita, concedendo poco ai bianconeri di Runjaic. Nel finale è però sfumato il raddoppio: sul cross di Tomori, Bartesaghi e Ramos si sono infatti ostacolati a vicenda senza riuscire a impensierire Okoye.

Paura per Alisson Santos: ladri in casa, ritrovata l’auto

Notte di paura per Alisson Santos, attaccante del Napoli, svegliato da alcuni rumori nella sua abitazione di Giugliano in Campania. Il brasiliano, in casa con la moglie, ha dato l’allarme dopo essersi accorto della presenza dei ladri, fuggiti con un orologio di valore, gioielli e la sua automobile. La vettura è stata ritrovata dai carabinieri a Villaricca, mentre le indagini proseguono anche attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza. Santos è inoltre attualmente fermo per una lesione distrattiva di medio grado al bicipite femorale sinistro, rimediata contro il Venezia.