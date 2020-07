Milan, accordo Rangnick-Szoboszlai per lo sbarco in rossonero del giocatore

Si fa sempre più forte il pressing del Milan nei confronti di Dominick Szoboszlai centrocampista del Salisburgo. Come riporta MilanNews il giocatore ungherese avrebbe, infatti, deciso di dare la propria parola a Ralf Rangnick, tecnico in pectore dei rossoneri per la prossima stagione. Decisivo l'incontro di due settimane fa in Austria fra il tecnico tedesco, il giocatore e il suo entourage. Ci sarà però da attendere ancora un po’ per i fan dell’ungherese: l'’operazione è infatti legata a doppio filo all’arrivo di Ralf Rangnick a Milano. Se ad agosto arriverà l'ufficialità del manager tedesco, successivamente il club rossonero tenterà l'affondo su Szoboszlai alla ricerca della quadra economica con il Salisburgo.