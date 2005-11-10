Milan, addio alla partnership con il Congo: risolto anche il secondo accordo

La collaborazione tra il Milan e il Governo della Repubblica Democratica del Congo è arrivata ufficialmente al capolinea. La conferma si trova nel bilancio consolidato rossonero al 30 giugno 2026, analizzato da Calcio e Finanza. Dopo le criticità emerse nel corso del 2025, che avevano già determinato la chiusura di un primo contratto di sponsorizzazione e la firma di una nuova intesa, il Diavolo ha scelto di interrompere anche quest'ultima. Alla base della decisione ci sarebbe il mancato rispetto degli impegni economici da parte del Governo congolese, al quale la società ha contestato il mancato pagamento delle somme previste.

Dalla promozione turistica alla sponsorizzazione

Le prime indiscrezioni sulla partnership risalgono a oltre due anni fa. L'ipotesi iniziale prevedeva la presenza del nome della Repubblica Democratica del Congo sul retro della maglia da gioco del Milan, con l'obiettivo di promuovere il Paese come destinazione turistica. Il progetto si inseriva in una collaborazione più ampia, pensata per valorizzare l'immagine dello Stato africano attraverso la visibilità internazionale garantita dal club rossonero.

Le tensioni e la fine dell'intesa

Il rapporto tra le parti si è progressivamente complicato nel corso del 2025, fino alla risoluzione del primo accordo commerciale. La successiva sottoscrizione di un nuovo contratto aveva lasciato aperta la possibilità di proseguire la collaborazione, ma i problemi legati ai pagamenti non sarebbero stati superati. La decisione di chiudere anche la seconda intesa segna quindi la conclusione definitiva del rapporto tra il Milan e il Governo congolese.