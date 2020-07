Milan, altro indizio social: nuovo like di Szoboszlai ai rumor in rossonero

vedi letture

Altro giro, altro like. Dominik Szoboszlai continua ad apprezzare i contenuti social che legano il suo futuro al Milan. Dopo il pollice in su riservato ai post del club rossonero che hanno seguito la vittoria sulla Lazio, il centrocampista del Red Bull Salisburgo ha infatti messo un altro like, in questo caso all'account Instagram di Transfermarkt che ipotizzava un trasferimento a Milanello. Due indizi non fanno una prova, ma il Milan è in pressing per un talento che sarebbe perfetto per Rangnick. E il giovane ungherese sembra gradire.