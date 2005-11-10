Milan, Amorim controcorrente: "Cisse ha giocato partite migliori con la palla lontana dalla porta"

Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni ufficiali del club rossonero dopo il gratificante 0-4 ottenuto nella trasferta di Salisburgo: "Sono davvero soddisfatto della squadra. Guardo alla prestazione e penso che possiamo fare molto meglio, e a volte il calcio è così: abbiamo sfruttato forse la seconda situazione della partita e abbiamo segnato, e questo ci ha aiutato ad avere più fiducia durante il match. Penso che abbiamo giocato bene, mi diverto davvero molto a vedere la partita di molti dei nostri giocatori. Abbiamo fatto turnover e loro credono di essere parte della squadra, e questo è davvero importante, non solo per oggi ma per il futuro".

il portoghese si è detto soddisfatto anche di un altro aspetto, quello di essere riusciti a tenere la porta inviolata: "A volte siamo stati a uomo, quindi ci siamo difesi bene con meno giocatori, e questo è un buon segnale. Ero davvero arrabbiato per l'espulsione a causa di questo: penso che dobbiamo mantenere la porta inviolata, perché questo darà fiducia alla squadra. È un risultato diverso: anche un 4 a 1 non è la stessa cosa di un 4 a 0, quindi tutti i dettagli sono davvero importanti in questo momento. Sono davvero felice del modo in cui stanno facendo le cose".

Infine il commento su Cisse, autore di una strabiliante tripletta: "Penso che lui abbia il potenziale per diventare davvero, davvero forte. È un ragazzo umile; naturalmente noi, e il Milan, non solo io, garantiamo che continuerà a essere umile. Lavora molto sodo e penso che abbia un grande potenziale per crescere anche fisicamente, il che è importante. Credo che abbia disputato partite migliori con la palla lontana dalla porta, nel lavoro di raccordo; penso abbia fatto partite migliori, ma oggi c'è stato qualcosa di davvero importante: fare gol. È stato davvero, davvero impressionante, quindi sono molto felice per lui. Ma per me questa partita è già nel passato: lui deve godersi la giornata di oggi, ma domani prepareremo l'Atalanta. Sarà una partita molto importante per noi".