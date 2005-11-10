Milan, Amorim: "Siamo ancora lontani dal nostro potenziale"

"Non è un problema, dobbiamo saperci adattare, non sono più due settimane, ma tre, non cambia tanto. Abbiamo tempo per vedere alcuni giocatori, altri ragazzi del Milan Futuro che possiamo visionare, quindi dobbiamo approfittarne, stiamo lavorando con i giocatori che abbiamo perciò non ci sono problemi". Parla così Ruben Amorim, tecnico del Milan, in una lunga intervista a Sky Sport in vista della ripresa di campionato.

"Mancano ancora molte cose, e lo dico senza problemi. Cerchiamo di dominare il gioco in modo più costante, giochiamo bene in alcuni momenti ma abbiamo ancora molto da fare. Non mi piace sentir parlare di questo come il Milan di Amorim: il Milan è il Milan, ha una storia e un'identità che va oltre il nome di un allenatore. Voglio una squadra riconoscibile, capace di vincere anche quando le cose non vanno perfettamente. Siamo ancora lontani dal nostro potenziale, ma abbiamo bisogno di tempo e di continuità. Abbiamo tante partite, dobbiamo vincere e migliorare in parallelo, e non è semplice".