Milan, Amorim: "Stiamo migliorando come squadra, dobbiamo trovare continuità"

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta: "Abbiamo giocato partite migliori di Salisburgo, anche se nell'ultima sono stati segnati tanti gol. In generale, stiamo migliorando come squadra. Dobbiamo trovare continuità, per continuare a vincere".

Gioca Musah per coprire Modric?

"In ogni partita per difendere meglio, ma anche per attaccare meglio, abbiamo un'idea degli spazi dove i giocatori devono mettersi e questo è l'undici migliore per questa partita".

Partita importante per fare un balzo in classifica?

"Ogni partita è assolutamente importante. Vogliamo vincere stasera ma anche la prossima, indipendentemente dal risultato di oggi".