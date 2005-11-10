Milan, Amorim: "Stiamo migliorando come squadra, dobbiamo trovare continuità"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 17:37Serie A
autore Marco Pieracci
18.10.2026 17:37Serie A
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Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta: "Abbiamo giocato partite migliori di Salisburgo, anche se nell'ultima sono stati segnati tanti gol. In generale, stiamo migliorando come squadra. Dobbiamo trovare continuità, per continuare a vincere".
Gioca Musah per coprire Modric?
"In ogni partita per difendere meglio, ma anche per attaccare meglio, abbiamo un'idea degli spazi dove i giocatori devono mettersi e questo è l'undici migliore per questa partita".
Partita importante per fare un balzo in classifica?
"Ogni partita è assolutamente importante. Vogliamo vincere stasera ma anche la prossima, indipendentemente dal risultato di oggi".
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