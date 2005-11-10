Milan, Amorim: "Ottima prestazione fino al 3-0, dopo il loro gol abbiamo perso fiducia"

Ruben Amorim, tecnico del Milan, commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta: "Penso che il risultato sia la cosa più importante ma dobbiamo analizzare la prestazione, abbiamo quasi realizzato il quarto gol e anche i tifosi hanno iniziato a percepire questo nervosismo. Penso che abbiamo meritato di uscire dalla partita con questo atteggiamento, abbiamo giocato bene i primi 65 minuti ma meno bene gli ultimi".

Cosa è successo nel finale?

"Eravamo un po' stanchi, ma anche l'Atalanta aveva giocato giovedì come noi, l'inerzia è cambiata dopo il 3-1: abbiamo smesso di pressare, può capitare ma dobbiamo essere più continui e soffrire meno".

Gol evitabili?

"Di sicuro avremo potuto evitare due gol da dentro l'area, non erano transizioni e non abbiamo seguito le loro corse. Però stiamo giocando bene, non voglio focalizzarmi solo sulle cose negative della partita. Chiaramente dobbiamo fare meglio, il secondo gol preso col Benfica è simile a quelli presi stasera".

Come ha visto Moreira in fase difensiva?

"Penso che abbiamo fatto bene, difendendo bene per almeno un'ora. Moreira di solito cerca di saltare il difensore avversario, in questa partita invece doveva seguire le penetrazioni del loro esterno che è anche lui molto veloce. Nel finale abbiamo avuto poco possesso, loro hanno messo tanti palloni in mezzo con due attaccanti. Ha giocato bene fino al 66', poi tutti hanno abbassato il livello delle loro giocate".

Miglior Milan quello visto nel primo tempo?

"Direi di sì, siamo stati più completi, creato occasioni e controllato bene le loro azioni. Poi è venuta fuori un po' di stanchezza, c'è stato un calo generale e abbiamo perso fiducia".