Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: Amorim torna a tre dietro. Out Cissè, c'è Pulisic

Il Milan torna a San Siro per affrontare l'Atalanta nella sfida in programma oggi alle 18. I rossoneri arrivano all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo il netto 4-0 conquistato sul campo del Salisburgo in Europa League e con appena una sconfitta incassata dall'inizio della stagione, contro il Benfica. L'impatto di Ruben Amorim è stato positivo, anche se nell'ultima giornata di campionato il Milan non era andato oltre l'1-1 contro il Sassuolo. Contro gli orobici l'obiettivo è dunque quello di ritrovare immediatamente i tre punti anche in Serie A.

Atalanta, Sarri cerca la svolta dopo il successo europeo

Situazione differente per l'Atalanta, che cerca invece una svolta dopo un avvio di campionato caratterizzato da qualche difficoltà. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha raccolto nove punti nelle prime sei giornate e arriva comunque a Milano dopo una convincente vittoria europea: il 3-1 rifilato al Pafos in Conference League. Il successo continentale può rappresentare una spinta importante per gli orobici, chiamati però a confermarsi contro un Milan che finora ha mostrato grande continuità di rendimento. Di seguito le scelte di Amorim e Sarri.

Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda

Allenatore: Ruben Amorim

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic

Allenatore: Maurizio Sarri