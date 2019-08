Milan, aumenta il pressing del Werder Brema per Conti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aumenta il pressing da parte del Werder Brema per Andrea Conti. L'esterno in uscita del Milan, come riportato da Sky Sport, piace molto alla società tedesca e i contatti tra le parti sono aumentati: al momento siamo alle battute iniziali, ma qualcosa inizia già a muoversi. Il calciatore ex Atalanta piace anche al Parma.