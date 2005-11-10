Milan, è un bell'avvio: imbattuto dopo 8 giornate, è successo solo altre due volte negli ultimi 20 anni

Il successo di Udine certifica anche la continuità del Milan in questo avvio di campionato. I rossoneri, infatti, sono ancora imbattuti dopo le prime otto giornate di Serie A: cinque vittorie e tre pareggi per la squadra di Ruben Amorim, che ha saputo mantenere un rendimento costante nonostante qualche passaggio a vuoto sul piano del gioco.

Il dato assume ancora più valore guardando alla storia recente del club. Come evidenzia Opta, il Milan è rimasto senza sconfitte nelle prime otto gare stagionali di Serie A soltanto per la terza volta negli ultimi venti campionati. Gli altri due precedenti risalgono al 2020/21 e al 2021/22, due annate nelle quali i rossoneri partirono con grande continuità e rimasero stabilmente nelle zone alte della classifica.

Quella di Udine, dunque, non vale soltanto tre punti e il ritorno al successo dopo la delusione europea. Il 2-0 firmato da Christian Pulisic e Omari Hutchinson consente al Milan di prolungare una striscia che, negli ultimi vent’anni, ha avuto pochissimi precedenti