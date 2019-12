© foto di Image Sport

Fabio Borini è in scadenza col Milan e sta già ragionando a proposito della prossima tappa della propria carriera visto che non arriverà il rinnovo di contratto con i rossoneri. Già a gennaio l'attaccante potrebbe lasciare Milanello con il Crystal Palace che si sarebbe fatto avanti per convincere il giocatore a lasciare nuovamente l'Italia per la Premier League. A riportarlo è SportMediaset.