Milan, c'è l'intesa con Bakayoko sull'ingaggio: ora manca solo il via libera del Chelsea

Secondo SportMediaset il Milan ha trovato l'accordo economico con Bakayoko per il suo ritorno in rossonero dopo aver confermato ieri il gradimento per questa soluzione. A questo punto il club milanista e il giocatore francese attendono solo il via libera da parte del Chelsea, che adesso inizierà la trattativa ufficiale con Maldini e Massara per il ritorno a Milano del centrocampista che ha giocato l'ultima stagione tra le fila del Monaco.