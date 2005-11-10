Milan, Cardinale vicino alla squadra: sarà a Udine e poi a Milano nella settimana del derby

Una settimana cruciale per il Milan. Una settimana impegnativa per Gerry Cardinale. La squadra di Ruben Amorim è reduce dalla sconfitta pesante in casa del Bournemouth per 3-0 in Europa League e adesso cerca l’immediato riscatto in casa dell’Udinese. I rossoneri vogliono provare ad avvicinarsi alle prime posizioni della classifica occupate da Inter e Lazio e la gara contro i friulani di Runjaic diventa molto importante.

Cardinale a Udine e poi al derby

Lo sa bene il numero uno rossonero che è pronto a stare vicino alla sua squadra. Il patron infatti sarà al Bluenergy Stadium per seguire la sua squadra in Friuli e darle il sostegno necessario in questo momento delicato. Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Cardinale resterà a Milano tutta la settimana prossima, quella che porterà al derby della Madonnina contro i nerazzurri di Cristian Chivu la sera di Halloween.