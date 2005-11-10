Milan, Cisse gongola dopo la tripletta: "Ho un fiuto del gol che spero di portarmi dietro"
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Niccolò Righi
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Oggi alle 11:55Serie A
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16.10.2026 11:55Serie A
Il 2006 dopo lo 0-4 a Salisburgo: "È una notte che sicuramente porterò. Cerco di fare quello che mi chiede il mister: da attaccante o da trequartista".
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Tripletta perfetta che lo ha reso il più giovane italiano di sempre a segnare tre o più gol in una competizione europea. Quella di ieri è una serata che difficilmente dimenticherà Alphadjo Cisse, straripante nello 0-4 con cui il Milan si è imposto sul campo del Salisburgo in Europa League.
Il giovane italiano classe 2006 ha commentato così la sua prestazione ai canali ufficiali del club rossonero: "Sono tranquillo. È una notte che sicuramente porterò con me, così come questa vittoria, quindi sono contento. Cerco di fare quello che mi chiede il mister: che sia da attaccante centrale o da trequartista, cerco sempre di dare il massimo. Diciamo che ho un po' questo fiuto del gol, per fortuna, e spero di portarmelo dietro per tanto tempo".
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