Milan, Cisse gongola dopo la tripletta: "Ho un fiuto del gol che spero di portarmi dietro"

Tripletta perfetta che lo ha reso il più giovane italiano di sempre a segnare tre o più gol in una competizione europea. Quella di ieri è una serata che difficilmente dimenticherà Alphadjo Cisse, straripante nello 0-4 con cui il Milan si è imposto sul campo del Salisburgo in Europa League.

Il giovane italiano classe 2006 ha commentato così la sua prestazione ai canali ufficiali del club rossonero: "Sono tranquillo. È una notte che sicuramente porterò con me, così come questa vittoria, quindi sono contento. Cerco di fare quello che mi chiede il mister: che sia da attaccante centrale o da trequartista, cerco sempre di dare il massimo. Diciamo che ho un po' questo fiuto del gol, per fortuna, e spero di portarmelo dietro per tanto tempo".