Milan e Cisse ancora a lungo insieme: a breve incontro per il rinnovo con aumento

Alphadjo Cisse è il nuovo idolo di casa Milan. Con la tripletta rifilata al Salisburgo in Europa League, il trequartista classe 2006 ha dimostrato di essere non solo un giovane di belle speranze ma anche un giocatore su cui Ruben Amorim può fare grande affidamento. Un volto rossonero da copertina, per il presente e per il futuro.

C'è voglia di rinnovo

Viste le indubbie qualità del ragazzo, di cui evidentemente possono accorgersi anche le pretendenti, il Milan vuole legare a sé ancora di più l'ex Catanzaro. Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana è in programma il primo incontro tra il club rossonero e i rappresentati della CАA Base (l'agenzia che ne cura gli interessi). L'obiettivo è quello di riconoscergli un aumento dello stipendio (ora non molto superiore ai 500.000 euro a stagione) e di allungare il contratto (ora è fino al 2029, la volontà sarebbe di prolungare oltre il 2030). Fumata bianca possibile prima di Natale.