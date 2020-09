Milan, colpi in arrivo dopo Tonali. E Aurier...

I piani del Milan prendono forma con giorni infuocati per il mercato dei rossoneri. Dopo avere approfittato della frenata dei cugini dell’Inter ed essersi di conseguenza accaparrati Sandro Tonali, i rossoneri non si fermano ma piuttosto rilanciano con l’obiettivo di portare a termine altre trattative finalizzate al rafforzamento dell’organico di Pioli. Si parte dalla linea mediana con il doppio botto Bakayoko e Brahim Diaz che è in attesa della scintilla per essere esploso. Trattative impostate e destinate ad una conclusione positiva. In difesa resta da tenere monitorata la pista legata a Serge Aurier: con un’uscita sugli esterni il terzino del Tottenham tornerebbe ad essere un discorso di stretta attualità per il club meneghino. Idee in divenire per un Milan che avendo sbloccato la propria estate con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic sembra non avere la minima intenzione di fermarsi.