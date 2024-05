Ufficiale Si ritira Papastathopoulos: il centrale greco lascerà il calcio al termine della stagione

Il grave infortunio subito da Marc Bartra aveva costretto il Betis Siviglia a rivolgersi agli svincolati a fine ottobre per rinforzare la difesa. Sokratis Papastathopoulos, 35enne centrale greco che non aveva rinnovato la scorsa estate il suo contratto con l'Olympiacos, era arrivato in Andalusia per portare esperienza.

L'ex giocatore di Genoa, Milan, Werder Brema, Borussia Dortmund e Arsenal, dopo una stagione in cui ha disputato 14 partite, ha deciso di non proseguire la sua avventura in Spagna e di ritirarsi al termine della stagione.