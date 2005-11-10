Milan, Amorim: "Orgoglioso dei ragazzi, possiamo crescere ancora"

22.50 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Ruben Amorim, allenatore del Milan, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nell'ottava giornata di Serie A.

23:03 - Inizia la conferenza stampa.

Il match:

"Sono molto orgoglioso della partita fatta dalla squadra quest'oggi, abbiamo sofferto un po' meno rispetto alla gara contro l'Atalanta trovando begli scambi là davanti. Ora però pensiamo già al Bologna".

La posizione di Bartesaghi ha messo in difficoltà l'Udinese:

"Bartesaghi è giocatore di grande ritmo, quando sono arrivato si parlava di un giocatore di propensione difensiva, ma io vedo un esterno che sa attacare. Ha il cross e sa attaccare bene gli ultimi metri. Sta lavorando molto duramente per crescere sempre di più".



Oggi esordio per Diawara dopo una sconfitta pesante in Europa League:

"Non ha ancora esperienza in Serie A ed era compito mio dargli le giuste indicazioni, direi che si è comportato bene. In questo momento non c'è bisogno di motivare la squadra, sanno cosa devono fare, si allenano per recuperare e siamo pronti alla pressione di vincere ogni partita. Dobbiamo lavorare per crescere il più possibile, non solo tatticamente e tecnicamente ma anche mentalmente. Abbiamo molto su cui lavorare e possiamo fare molto meglio".

23:07 - Finisce la conferenza stampa.