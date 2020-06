Milan, contratti Ibra e Gigio: due scadenze da affrontare al più presto

Dopo l’arrivo del terzino Pierre Kalulu (20) dal Lione a parametro zero (contratto di 5 anni e visite nelle prossime ore), il Milan deve concentrarsi sui contratti in scadenza di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. L’attaccante sta svolgendo la riabilitazione per tornare in campo dopo l’infortunio al polpaccio e tra domani e mercoledì effettuerà un nuovo controllo medico per capire lo stato della sua lesione muscolare. Chiuderà la stagione ad agosto ma sul futuro non c’è certezza. Il rapporto con Gazidis è molto teso, così l’ad deve risolvere al più presto il problema, perché Ibra vuole capire cosa succederà a fine anno. Servirà un colloquio approfondito sul progetto della prossima stagione, ma la permanenza in rossonero è molto complicata.

Il discorso per Donnarumma cambia, perché ultimamente si sta alzando il vento dell’ottimismo sul rinnovo (contratto in scadenza nel 2021). La sontuosa prestazione in casa della Juve con il rigore parato a Ronaldo, ha dimostrato ancora una volta che Gigio è il miglior giocatore del Milan, così il club farà di tutto per non perderlo. Gigio inoltre vuole rimanere, dunque va solo trovato il modo per un’intesa generale tra le parti in causa. L’idea di un rinnovo di pochi anni con una clausola d’uscita, oppure rinnovare di un anno e ridiscutere tutto a giugno prossimo, sta prendendo piede. Il Milan ha intenzione di non perderlo a zero e di provare a trattenere uno dei talenti più importanti in Italia.