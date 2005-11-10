Milan, quanto costa riscattare Hutchinson? Dopo il 1° gol in Serie A, ecco la cifra per tenerlo

Il primo gol in Serie A può cambiare il peso di un possibile investimento. Omari Hutchinson, nel successo per 2-0 di questa sera a Udine, ha finalmente trovato la via della rete con il Milan, aggiungendo così un primo tassello alla sua avventura in rossonero. Il talento inglese, arrivato dal Nottingham Forest per raccogliere idealmente l'eredità di Rafael Leao, ha collezionato finora sette presenze, un gol e un assist tra campionato e coppe. Numeri ancora da consolidare, ma sufficienti per accendere per la prima volta i riflettori sul suo futuro. La domanda, sui divani dei tifosi del Diavolo, è inevitabile: quanto dovrebbe spendere il Milan per trattenerlo anche dopo l'estate?

Per riscattare Hutchinson serviranno altri 40 milioni di euro

L'operazione conclusa nell'estate 2026 è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da circa 4 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Le cifre raccolte nei mesi scorsi portano quindi il costo potenziale complessivo dell'affare a circa 44 milioni di euro. Tradotto: in caso di acquisto definitivo, il Milan dovrebbe dunque versare altri 40 milioni al Nottingham Forest, oltre a quanto già pagato per il prestito. Il club rossonero, tuttavia, non ha mai ufficializzato pubblicamente i dettagli economici dell'accordo, confermando soltanto la formula del trasferimento temporaneo con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo.

Cosa serve per convincere il Milan a puntare su di lui

La valutazione finale passerà inevitabilmente dalle prestazioni del Mago nei prossimi mesi. Il primo gol in campionato rappresenta sì un segnale incoraggiante, ma per giustificare un esborso da 40 milioni serviranno infatti continuità, incisività e un ruolo sempre più centrale nel progetto rossonero. "Trova il suo primo gol in Italia precipitandosi per primo sulla ribattuta maldestra di Okoye sul tiro di Jashari. Per il resto la sua gara è di grande tecnica e voglia. Voto 6,5", è intanto la sua pagella su TMW dopo la sfida del Bluenergy Stadium.