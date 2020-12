Milan, dall'Inghilterra: occhi su Zaha del Crystal Palace in vista di gennaio

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Milan avrebbe messo nel mirino Wilfred Zaha in vista del mercato di gennaio. L'attaccante del Crystal Palace viene considerato come una vera e propria stella dal proprio club e per questo l'operazione sembra tutt'altro che semplice. Per poter convincere gli inglesi a lasciarlo partire servirebbero tanti milioni di euro il che rende piuttosto complicata l'operazione nel corso del mercato invernale.