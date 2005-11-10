Milan, definito il piano di recupero di Gabbia: no intervento, sarà terapia conservativa
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
22.10.2026 00:28Serie A
La strada scelta per il rientro in campo del difensore rossonero
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È stato definito in queste ore il piano di rientro dall'infortunio di Matteo Gabbia: apprende la redazione di MilanNews.it che nella giornata di ieri il vice capitano rossonero è stato a Londra per un ultimo consulto specialistico. Gli esami hanno confermato che il difensore potrà iniziare, fin da subito, la terapia conservativa per recuperare dalla lesione al flessore della coscia sinistra.
Escluso l'intervento, per Gabbia terapia conservativa
Escluso in via definitiva l’intervento chirurgico per recuperare dalla lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo.Il ritorno in campo del difensore è previsto nel 2027, ma i tre-quattro mesi inizialmente preventivati per il recupero potrebbero anche accorciarsi strada facendo.
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