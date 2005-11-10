Il Milan dimentica Bournemouth: Pulisic e Hutchinson, 2-0 a Udine. Amorim sorride, Runjaic rischia
Il Milan cancella la brutta figura europea con il Bournemouth, ritrova il sorriso in Serie A e sale al terzo posto in classifica a pari merito con la Roma. Oltre a rinsaldare la panchina di Ruben Amorim dopo gli scricchiolii delle ultime ore. Un gol per tempo: i rossoneri regolano così l’Udinese, battuta 2-0 al Bluenergy Stadium grazie alle marcature di Christian Pulisic e Omari Hutchinson.
Captain America e una prima volta
La partita si mette subito in discesa: lanciato da Modric, Pulisic si sblocca dopo sei minuti e indirizza la serata. Il Milan continua a produrre gioco, ma nel finale di primo tempo Ramos e Bartesaghi pasticciano senza trovare il possibile raddoppio. Arriva in corso di ripresa, con il primo gol in Serie A di Hutchinson, che ribatte in rete una parata di Okoye su tiro da fuori di Jashari. Da lì, tutto in discesa per la formazione rossonera, che ritrova il sorriso in una serata caratterizzata anche dalle tante assenze.
Ora Runjaic traballa
Se Amorim sorride, non altrettanto può dirsi per Kosta Runjaic: l’Udinese, lontana dai sogni d’Europa cullati finora, resta in fondo alla classifica e continua a sembrare la lontana parente della squadra vista nello scorso campionato. Anche i cambi non aiutano il tecnico tedesco, la cui posizione è decisamente in bilico.