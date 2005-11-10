Milan, un altro disastro: i motivi dei no di Krosche e Hardung. Chi ci viene ora?

L'avviso ai naviganti era già stato dato dalla stampa tedesca e, in particolare, da Marc Schmidt, giornalista dell'autorevole testata sportiva tedesca Bild, in un'intervista per MilanNews.it: "Cardinale non ha idea di cosa sia il calcio, motivo per il quale Markus (Krosche) potrebbe essere interessato, perché a lui piace andare in club che riversano in situazioni delicate, dove si deve ripartire da zero e cambiare tutto. Qualora quindi dovesse accettare la proposta del Diavolo, al Milan devono essere consapevoli che Ibrahimovic deve farsi da parte e lasciarlo lavorare. Sono sicuro che a Markus gli farebbe piacere conoscerlo, ma da fuori nessuno deve dirgli cosa fare. Lui non ascolterebbe Ibrahimovic perché si porterebbe dietro la sua gente". Ieri è arrivato il no di Krosche al Milan, segno che, beh, gli avvisi sono rimasti inascoltati e che Ibrahimovic avrà ancora molta voce in capitolo nella parte sportiva rossonera.

Gli altri motivi

A questa motivazione, ne vanno aggiunte altre due. Il no, per la precisione, è arrivato dall'Eintracht Francoforte, il quale si è detto non disponibile a lasciar partire i suoi due principali dirigenti sportivi (Krosche e Hardung) in direzione Milano nel pieno della programmazione della nuova stagione; e, soprattutto, non lo vorrebbe fare dopo il comportamento del Milan, giudicato poco rispettoso considerando le tempistiche appena citate e il modus operandi dell'intera trattativa. Di conseguenza, il Milan rimane ancora senza dirigenti dell'area sport. Un vero disastro al 18 giugno. Soprattutto perché: chi è che viene al Milan in questa situazione tragica?