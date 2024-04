Milan, Felipe Anderson obiettivo a zero: è sfida alla Juventus in vista di giugno

Il futuro di Felipe Anderson resta un tema di grande attualità, tanto in casa Lazio quanto nelle menti dei tanti dirigenti interessati al cartellino dell'esterno brasiliano, il cui contratto con la società biancoceleste terminerà nel giugno di quest'anno.

Il giocatore ed il suo entourage si incontreranno nuovamente con Lotito e gli uomini mercato biancocelesti per capire margini e possibilità di un prolungamento, ma al momento la distanza economica fra domanda ed offerta è ampia. Da qui i tanti interessamenti delle altre big, non solo italiane, interessate a prendere Felipe Anderson a zero al termine di questa stagione.

In Italia il suo nome è stato accostato soprattutto alla Juventus, che da settimane si sta muovendo in questo senso, ma secondo Il Messaggero sarebbe da registrare anche l'ingresso nella corsa al brasiliano del Milan: in particolare, viene spiegato, i rossoneri si stanno avvicinando a lui tramite il lavoro di Zlatan Ibrahimovic.