Milan, Gila: "Miglior primo tempo della stagione, partita dominata poi siamo crollati"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:23Serie A
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18.10.2026 20:23Serie A
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Mario Gila, difensore spagnolo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 3-2 sulla Lazio: "Avevamo dominato tutta la partita, poi siamo crollati perdendo il baricentro. Cercavamo di portare la palla in attacco troppo velocemente e senza pazienza abbiamo perso il controllo della partita, è un peccato perché avevamo fatto il miglior primo tempo della partita. Però non bisogna vedere tutto negativo, ma guardare anche agli aspetti positivi".
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