Milan, Gila: "Miglior primo tempo della stagione, partita dominata poi siamo crollati"

Mario Gila, difensore spagnolo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 3-2 sulla Lazio: "Avevamo dominato tutta la partita, poi siamo crollati perdendo il baricentro. Cercavamo di portare la palla in attacco troppo velocemente e senza pazienza abbiamo perso il controllo della partita, è un peccato perché avevamo fatto il miglior primo tempo della partita. Però non bisogna vedere tutto negativo, ma guardare anche agli aspetti positivi".