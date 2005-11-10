Milan, Gila: "Positivo il calcio di Amorim, ci piace. Cambiamenti? Ci vuole calma"

Mario Gila, difensore centrale del Milan, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport in occasione del 'Festival dello Sport' de La Gazzetta dello Sport a Trento per parlare del momento dei rossoneri al quinto posto in Serie A con 11 punti: "La storia del Milan è piena di trofei, non puoi non pensare a vincere e ad avere una mentalità. Dobbiamo avere la mentalità ambiziosa. Vero, alcune squadre stanno meglio di noi in questo momento, ma sono certo che abbiamo squadra e allenatore per arrivare in alto come livello. Siamo all'inizio di un progetto ma sono sicuro che faremo delle belle cose. Non quest'anno magari, ma faremo delle belle cose poi".

Cosa è cambiato nel 3-0 rifilato al Lecce

Gila ha giocato da braccetto in una difesa a tre nel successo per 3-0 contro il Lecce: "Io sento molto la differenza, vengo molto da una difesa schierata e la tattica prevaleva su tutto. Qui c'è un calcio molto più offensivo, vai a pressare a uomo: è diverso. Noi come braccetti dobbiamo coprire gli spazi del quinto. Vero che tatticamente con i braccetti dobbiamo coprire spazi. Sicuramente, vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e non avendo quinti puri, soprattutto dalla mia parte perché Chukwueze per me è più esterno... noi abbiamo dato più respiro ed energie in difesa a loro per non dargliele in attacco".

Un commento sul calcio del nuovo tecnico

Ruben Amorim in panchina sta cercando di cambiare la filosofia di gioco in rossonero: "È una cosa molto positiva il calcio di Amorim, mi piace ed è un progetto dove non si possono vedere i cambiamenti subito. Calma: ci stiamo adattando a lui e viceversa. Ho considerato che la squadra migliore per me fosse il Milan. Andare in una squadra che deve vincere o che deve prendere qualcosa di importante in Europa ha un valore in più".