Milan, Goncalo Ramos va di fretta: il portoghese può esserci già a Udine

Il Milan spera di ritrovare subito Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese, fermato da un affaticamento al polpaccio, oggi è atteso nuovamente a pieno regime in allenamento e può rientrare già per la trasferta di Udine. La risonanza effettuata due giorni fa ha escluso problemi più seri e, secondo gazzetta.it, nelle ultime ore il giocatore non ha più avvertito dolore. La prudenza resta necessaria, soprattutto trattandosi di un muscolo delicato, ma le sensazioni sono positive e Ruben Amorim può tornare a considerare il suo numero 9 per la prossima gara di campionato.

Amorim aspetta il suo centravanti

Per il Milan sarebbe un recupero importante anche per ragioni tecniche. Ramos è stato il principale investimento offensivo dell’estate, con oltre 70 milioni versati al PSG, e aveva trovato continuità prima dello stop, andando a segno contro Salisburgo e Atalanta. Alle sue spalle, invece, le gerarchie sono ancora tutte da definire. Francesco Camarda, scelto come prima alternativa al portoghese, finora ha trovato poco spazio e contro il Bournemouth non è nemmeno entrato. A 18 anni il percorso resta inevitabilmente graduale, soprattutto dopo mesi con poche occasioni.

Se Ramos non dovesse farcela, Amorim avrebbe comunque più soluzioni. Alphadjo Cisse è stato utilizzato da centravanti in Europa League, ma senza convincere pienamente, mentre Christian Pulisic può essere avanzato dalla trequarti e impiegato più vicino alla porta. L’americano, rimasto fuori a Bournemouth, dovrebbe comunque partire titolare a Udine. La priorità, però, è capire le condizioni di Ramos: se il portoghese completerà senza problemi il lavoro odierno, le sue possibilità di esserci dal primo minuto cresceranno sensibilmente.