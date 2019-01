© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Solo tre presenze e ora l'addio imminente: Alen Halilovic può considerarsi a tutti gli effetti una meteora per il Milan. Il giovane croato, scrive il Corriere dello Sport, saluterà in questi giorni. Oltre a un eventuale ritorno in patria, per lui vi sarebbero anche richieste dalla Spagna.