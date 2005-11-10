Milan, Hutchinson: "Avevo solo una grande fama di giocare, mi sono divertito molto"

Nella convincente vittoria del Milan sul campo del Salisburgo per 0-4 a brillare è stato anche Omari Hutchinson. L'inglese si è reso protagonista di un assist e una prestazione di alto livello, commentata nel post partita ai microfoni ufficiali del club rossonero.

Queste le sue parole: "Penso che ne avessimo davvero bisogno. Abbiamo giocato bene durante le ultime partite, ma non siamo stati spietati davanti alla porta e non abbiamo concretizzato molte occasioni. Oggi lo abbiamo dimostrato".

E ancora: "Il mister voleva proprio questo dalla squadra: fare una buona costruzione di gioco, ma anche chiudere le partite e segnare, e penso che oggi ci siamo riusciti. Avevo solo una gran fame di giocare oggi, ed era da tanto tempo che non giocavo tutti i novanta minuti. Mi sono divertito molto, credo sia stato così per molti dei ragazzi, e voglio continuare su questa strada mantenendo questa forma".