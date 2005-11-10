Milan, Hutchinson cuore d'oro: regala la maglia del primo gol in A a un bimbo
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Omari Hutchinson protagonista al Bluenergy Stadium, dentro e fuori dal campo. Il fantasista inglese, sostituito da Goncalo Ramos pochi minuti dopo aver siglato il 2-0 del Milan sull’Udinese, è infatti stato protagonista di un bellissimo gesto, per nulla scontato.
Secondo quanto riferito da Dazn, Hutchinson ha infatti regalato la maglia della partita a un bambino. Calcolando che si trattava della casacca indossata in occasione del suo primo gol in Serie A, avrebbe anche potuto volerla tenere per ricordo, e invece noi.
Non contento, l’inglese si è soffermato a firmare, mentre la partita è ancora in corso, a firmare degli autografi ad altri bambini, molti con la maglietta dell’Udinese. Cuore d’oro.
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