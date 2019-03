Milan, i convocati di Gattuso per il derby: c'è Zapata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della rifinitura, a Milanello, Mister Gattuso ha ufficializzato la lista dei 23 rossoneri convocati per il Derby Milan-Inter, big match della 28° giornata di Serie A in programma domenica 17 marzo alle 20.30 a San Siro. Ecco la lista completa, reparto per reparto:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.