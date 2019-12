© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a vestire la maglia numero 11 che già aveva indossato nella prima esperienza in rossonero. Nel caso in cui Borini dovesse essere ceduto in tempo, con il Genoa che è in pole position per ottenerne il cartellino, ecco che Ibra tornerebbe al passato vestendo quella maglia già onorata agli ordini di Allegri.