Milan, il futuro di Suso è un rebus: ieri era fortissima l'opzione Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso è un rebus. Il fantasista spagnolo non è mai andato in sede a chiedere di essere ceduto, ma la sua permanenza al Milan è tutt’altro che certa. Come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, ieri a Roma (sponda giallorossa) il suo nome era gettonatissimo , con la prospettiva di un prestito con diritto di riscatto e il calciatore interessato a sua volta a un trasferimento nella capitale. Alla fine, però, il club romanista sembra aver optato per Matteo Politano dell'Inter: quale futuro, dunque, per Suso?