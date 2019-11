Milan in cima alla lista di Ibra: ostacolo durata del contratto

© foto di imago sportfotodienst

Zlatan Ibrahimovic ha messo il Milan al primo posto della sua classifica come prossima destinazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport lo svedese è pronto a tornare in rossonero e lo stesso club di via Aldo Rossi è pronto a riabbracciarlo.

Durata e costi - Per il Milan sarà un investimento importante, perché sul piatto dovrà mettere almeno 10 milioni di euro netti fino al 2021, ma il gioco probabilmente vale la candela ma l'ostacolo è rappresentato anche dalla durata. I rossoneri vorrebbero sei mesi con opzione, Zlatan direttamente diciotto, con la soluzione che non dovrebbe comunque essere difficile da trovare.