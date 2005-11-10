Milan, Bartesaghi: "Potevo fare anche meglio, lavoro per guadagnarmi le mie chance"

23.05 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nell'ottava giornata di Serie A.

23:12 - Inizia la confeenza stampa di Bartesaghi.

Il match:

"Penso sia stata una buona partita e sento la fiducia del mister, oggi in alcune circostanze potevo fare anche meglio. Mi ha fatto piacere fare questo ruolo, mi sono trovato bene, ma tutta la squadra ha fatto bene, altrimenti non avremmo trovato certi spazi".

La prestazione:

"Bisogna sempre fare meglio, anche quando non si gioca, bisogna migliorare ogni giorno. Soprattutto in questa situazione di emergenza dal punto di vista degli infortuni tutti dobbiamo farci trovare pronti".

Ti aspetti ora più minuti:

"Lavoro per giocare, ma rispetto sempre le scelte dei misteri come i compagni, lavoro per meritarmi le occasioni".

23.14 - Finisce la conferenza stampa.