Milan, Jashari: "Amorim mi ha dato sempre fiducia. Modric? Grande feeling"

Ardon Jashari, ancora autore di una buona prova, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-0 del Milan in casa dell’Udinese: “Con più minutaggio trovo sempre più fiducia e anche i compagni hanno più fiducia in me. Però la cosa più importante è la vittoria della squadra”.

Con Modric vi trovate benissimo…

“Credo che ci sia un buon feeling tra noi. Ci capiamo bene: quando si sposta in un’altra posizione, vado a coprirlo e viceversa. Certo, non devo dire a Luka cosa fare, ma quando mi muovo sa coprirmi. Mi piace molto giocare al suo fianco, era già successo con il Como l’anno scorso”.

Quanto avete già assorbito di quello che vuole Amorim?

“Dal primo giorno ha parlato sempre tanto con me, dalla prima telefonata mi conosceva già benissimo come calciatore. Voglio restituire la fiducia che mi sta dando, ma lui lo sa e penso che sarà contento di quanto fatto stasera. È solo l’inizio rispetto a quello di cui sono capace”.