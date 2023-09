Milan, Leao: "Abbiamo fatto di tutto per vincere, voglio aiutare la squadra in campo e fuori"

L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 1-2 sul campo della Roma.

Come hai vissuto l'ultimo cross della Roma?

"Una partita importante, dall'inizio abbiamo fatto tutto per vincere e abbiamo fatto gol meritatamente. Loro hanno fatto il 2-1 e l'ansia comincia arrivare, ma i 10 in campo hanno fatto un lavoro incredibile".

E' un gol da superpoteri?

"Da tre anni provo la sforbiciata e sono molto contento, ma la cosa importante è la vittoria e stare primi in classifica. Andiamo alla sosta tranquilli".

Senti di aver fatto uno scalino nello spogliatoio in termini di leadership?

"Voglio aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Chi era in campo nel finale stava soffrendo e chi è fuori deve aiutare. Abbiamo fatto un lavoro incredibile".

Quando pensi al derby?

"Da dopo la sosta".